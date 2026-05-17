डॉलर से भी दमदार है ये 7 करेंसी

दुनिया में अमेरिकी डॉलर को सबसे ताकतवर करेंसी में गिना जाता है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लेकर तेल खरीदने तक, ज्यादातर बड़े सौदे डॉलर में ही होते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी करेंसी भी हैं, जिनकी कीमत अमेरिकी डॉलर से कई गुना ज्यादा है? 1 डॉलर खरीदने के लिए उन देशों की करेंसी का सिर्फ छोटा-सा हिस्सा ही काफी होता है. बावजूद इसके इनकी करेंसी को US डॉलर जितनी तवज्जो नहीं मिल पाई. आइए जानते हैं कौन से हैं ये देश और क्यों दमदार होते हुए भी इनकी करेंसी को US डॉलर जितनी नहीं मिली वैल्यू?