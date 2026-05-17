क्या मजबूत करेंसी का मतलब अमीर देश होता है?
कई लोग सोचते हैं कि जिस देश की करेंसी सबसे महंगी है, वही सबसे अमीर होगा. ऐसा हमेशा नहीं होता. उदाहरण के तौर पर जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन जापानी येन की कीमत डॉलर से कम है. दूसरी तरफ कुवैत की आबादी बहुत छोटी है, लेकिन उसकी करेंसी बेहद मजबूत है. असल में किसी करेंसी की कीमत सिर्फ देश की अमीरी से तय नहीं होती. इसके पीछे तेल और प्राकृतिक संसाधन, विदेशी व्यापार, केंद्रीय बैंक की नीति, महंगाई, मांग पर निर्भर करती है.