गैस की बर्बादी

सोचिए अगर हर साल बेकार जलाई जा रही प्राकृतिक गैस का सही इस्तेमाल किया जाए, तो करोड़ों घरों को बिजली मिल सकती है. साथ ही कई देशों की ऊर्जा जरूरत पूरी हो सकती है. लेकिन आज भी दुनिया में बड़ी मात्रा में गैस को बिना उपयोग किए आग के हवाले कर दिया जाता है. इससे न केवल अरबों डॉलर की आर्थिक बर्बादी होती है, बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचता है. downtoearth.org.in में छपे लेखे के मुताबिक, साल 2025 में दुनिया की 83 प्रतिशत गैस फ्लेरिंग सिर्फ 9 देशों में हुई. यह स्थिति जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए चिंता की बात है.