दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी

आप यह जानकर अवश्य हैरान होंगे कि भले ही भारत को क्रूड ऑयल के लिए इम्पोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता हो, लेकिन इस विशाल देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है. आइये जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी की टॉप-10 लिस्ट में कौन-कौन से देश हैं....