These Are 10 Biggest Oil Refineries In World How Many Are From India Us And South Korea In Top 10 List 8377996
Biggest Oil Refineries: दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? देखें टॉप- 10 की लिस्ट में भारत-अमेरिका के कितने
World top 10 largest Oil Refineries: दुनिया की टॉप-10 रिफाइनरियों की लिस्ट में भारत की रिलायंस जामनगर नंबर 1 पर है. इसमें सबसे दिलचस्प फैक्ट ये है कि इस लिस्ट में दक्षिण कोरिया की 3 कंपनियां शामिल हैं, जबकि अमेरिका की 2 और सऊदी अरब की केवल 1 रिफाइनरी टॉप-10 में जगह बना पाई है.