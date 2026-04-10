These Oil Companies Refineries Known As Seven Sisters Around World Know Their History 8375539
Seven Sisters Oil Companies: दुनिया की ये सात रिफाइनरी आपस में कहलाती हैं बहनें! क्या आपको पता है इनके नाम
Seven sisters Oil Companies: एक वक्त ऐसा था जब दुनिया के सारे क्रूड ऑयल पर सिर्फ सात कंपनियों का राज था. तब, इन कंपनीज को सेवन सिस्टर्स कहा जाता था. इन कंपनियों ने एक दौर में दुनिया के लिए ना केवल पेट्रोल-डीजल के दाम तय किए, बल्कि कई देशों की किस्मत तय की. आइए जानते हैं उस ताकतवर सिंडिकेट की कहानी जिसने कई दशकों तक क्रूड ऑयल के जरिए ग्लोबल इकॉनमी को अपने कंट्रोल में रखा...