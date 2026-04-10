स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया

जॉन डी. रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल के टूटने के बाद जन्मी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया नामक इस कंपनी ने सऊदी अरब में तेल की सबसे बड़ी खोज की थी. आज इस कंपनी को शेवरॉन (Chevron) के नाम से जाना जाता है, जिसने खाड़ी देशों के तेल इतिहास में सबसे बड़ी भूमिका निभाई.