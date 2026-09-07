फेस्टिव लुक के लिए कुंदन वर्क वाले कंगन (AI PHOTO)

14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार है, जिसमें 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा-अर्चना की जाती है. इसके बाद नवरात्रि, करवाचौथ, दशहरा, दीपावली समेत कई बड़े त्योहार लगातार आने वाले हैं. ऐसे में बार-बार अलग-अलग ज्वेलरी खरीदने के लिए शॉपिंग करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. वहीं, त्योहारों पर हर महिला खूबसूरत और सबसे अलग दिखना चाहती है. अगर आप भी हर त्योहार के लिए अलग-अलग कंगन खरीदने से बचना चाहती हैं, तो कुंदन वर्क वाले हैवी कंगन आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं. इनका डिजाइन काफी आकर्षक होता है और ये साड़ी, सूट, लहंगा या किसी भी एथनिक आउटफिट के साथ आसानी से मैच हो जाते हैं. आज हम आपको कुंदन वर्क वाले कंगनों के कुछ ऐसे खूबसूरत और ट्रेंडी डिजाइन दिखाएंगे, जिन्हें आप इस फेस्टिव सीजन अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं.