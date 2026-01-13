6. पेरियार नेशनल पार्क

केरल के पश्चिमी घाट पर स्थित यह पार्क जंगली हाथियों और सदाबहार जंगलों के लिए प्रसिद्ध है. यहां की खास बात यह है कि आप झील में नाव (Boat) के जरिए सफारी कर सकते हैं और पानी पीने आने वाले जानवरों को सुरक्षित दूरी से देख सकते हैं.