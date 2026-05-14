औषधीय गुणों से भरपूण-

सुंदर लाल रंग के गुड़हल फूल से बनी चाय न सिर्फ तन-मन को शीतलता प्रदान करती है, बल्कि कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाव करती है. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी गुड़हल की चाय को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद बताता है. गुड़हल का फूल देवी-देवताओं को प्रिय होता है, वहीं, इसके औषधीय गुण प्राचीन आयुर्वेद में भी बताए गए हैं. गर्मियों में जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और तनाव का स्तर ऊंचा रहता है, तब गुड़हल की चाय पीना बहुत राहत देता है. यह चाय शरीर को ठंडक पहुंचाती है और मन को शांत रखती है