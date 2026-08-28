कब और कैसे बढ़ी बर्फ?

द अर्थ डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, माना जाता है कि अंटार्कटिका में बर्फ़ कम हो रही है. दो दशकों में ज़्यादातर समय ऐसा ही हुआ. 2003 और 2024 के बीच, अंटार्कटिका में हर साल लगभग 155 बिलियन टन (140 बिलियन मीट्रिक टन) बर्फ़ कम हो रही थी. फिर जुलाई 2021 और अप्रैल 2023 के बीच, महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में इतनी बर्फ़बारी हुई कि पश्चिमी हिस्से में हुई बर्फ़ की कमी की भरपाई हो गई. शोधकर्ताओं ने बताया कि हिंद महासागर की नमी से बर्फ़बारी हुई है. साथ ही यह भी पता चला है कि हवा के पैटर्न में बदलाव ही मुख्य कारण था.