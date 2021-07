1 / 8

Thunderstorm in UP, MP, Rajasthan And Jharkhand देश के कई हिस्सों में मॉनसून व बारिश के बीच आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटा है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में आकाशीय बिजली के कारण अबतक 67 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है. बारिश के बीच बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश मनें 40 लोगों की मौत हो गई है. वहीं राजस्थान में अबतक 20 लोग अपनी जान गवां चुके हैं. मध्य प्रदेश व झारखंड में भी आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं.