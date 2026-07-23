किन कंपनियों ने किए सबसे बड़े सौदे?

2025 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म LNG बायर्स बनकर उभरा. भारत ने एक साल में 8.4 मिलियन टन (MTPA) के LNG कॉन्ट्रैक्ट साइन किए. 2025 में 6 भारतीय कंपनियों ने लॉन्ग-टर्म LNG डील कीं. ये कंपनियां हैं- इंडियन ऑयल (IOC) – 4.7 MTPA, GAIL – 1 MTPA, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (GSPC) – 1 MTPA, टोरेंट पावर– 0.69 MTPABPCL – 0.5 MTPA और HPCL. HPCL ने गैस की मात्रा सार्वजनिक नहीं की है. देश में अब 8 LNG इंपोर्ट टर्मिनल काम कर रहे हैं. LNG इंपोर्ट, स्टोरेज और री-गैसीफिकेशन क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है, ताकि भविष्य की मांग पूरी की जा सके.