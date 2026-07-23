तिमोर-लेस्ते बना भारत का नया पार्टनर
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण-पूर्व एशिया के देश तिमोर-लेस्ते (Timor-Leste) ने भारत को अपने यहां तेल, गैस, LNG, ऑयल रिफाइनिंग, शिक्षा और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में निवेश करने का खुला ऑफर दिया है. यह ऑफर ऐसे समय आया है, जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम करने की कोशिश में है. भारत इसके लिए नए साझेदारों की तलाश कर रहा है. अगर तिमोर-लेस्ते के साथ ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती है, तो यह सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत कर सकती है.