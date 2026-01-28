डिशवॉशिंग लिक्विड और गर्म पानी का घोल-

सफाई के लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा, पुराना सॉफ्ट कपड़ा, स्प्रे बॉटल और ब्रश (टूथब्रश) तैयार रखें. ज्यादा पानी इस्तेमाल न करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक पार्ट्स में पानी जाने से खराबी हो सकती है. सबसे पहले एक बाल्टी या बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें 4-5 बूंदें डिश वॉशिंग लिक्विड जैसे विम, प्रिल मिलाएं, फिर कपड़े को इस घोल में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ें, फिर फैन की जाली, ब्लेड्स और बाहरी सतह को पोंछें.जिद्दी जगहों पर हल्के से ब्रश से रगड़ें. अंत में साफ गीले कपड़े से दोबारा पोंछकर सूखा लें