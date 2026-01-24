ध्वजारोहण और झंडा फहराना में जानें अंतर

Flag hoisting and Flag unfurling difference: 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन देश तिरंगा फहराया जाता है. एक दिन सरकार के प्रमुख यानि प्रधानमंत्री द्वारा तो दूसरे मौके पर देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा. इन दोनों को लोग भले बोलचाल में झंडा फहराना बोल दें लेकिन इन दोनों में बड़ा अंतर है. 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण (Flag Hoisting) होता है. इसमें झंडा नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर फहराया जाता है. वहीं, 26 जनवरी के दिन के कार्यक्रम को झंडा फहराना कहा (Flag Unfurling) जाता है. इसमें झंडा पहले से ही स्तंभ के शीर्ष पर बंधा होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा केवल खोलकर फहराया जाता है.