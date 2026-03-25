Toll Plaza Clean Toilet Picture Scheme Nhai Fastag 1000 Rupees Recharge Instantly Just Do This While Travelling 8355133
सरकार की नई स्कीम से कमाएं 1000 रुपये का FASTag रिचार्ज, टोल प्लाजा से गुजरते समय बस करना होगा ये काम
FASTag rs 1000 free recharge NHAI scheme: शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा, जिसका मन टोल प्लाजा के निकट बने गंदे बाथरूम को देखकर परेशान नहीं होता होगा? अब आपकी यही नाराजगी आपको 1000 रुपये का FASTag बैलेंस दिला सकती है. सरकार ने एक ऐसा ही चैलेंज शुरू किया है जिससे टोल की गंदगी भी साफ होगी और आपकी जेब भी भरेगी. आइये जानते हैं...