क्या है क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज?

NHAI Clean Toilet Picture Challenge: क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की एक अनोखी पहल है. इसका उद्देश्य देश भर के नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर बने बाथरूम को स्वच्छ, साफ और यूज करने की हालत में रखकर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना है.