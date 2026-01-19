VVIPs
कुछ VVIPs के व्हीकल को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती है. इस लिस्ट में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, संसद सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, संघ राज्य मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, संबंधित राज्य के भीतर एक राज्य सरकार के मुख्य सचिव, किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य और राजकीय यात्रा पर आए विदेशी मेहमान शामिल हैं.