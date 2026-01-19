इन लोगों को मिलती है टोल टैक्स से पूरी छूट

बाइक-कार या किसी भी फोर-व्हीलर से हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव के दौरान टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है. टोल प्लाजा पर गाड़ी चलाने वाले को एक निश्चित राशि देनी होती है, जिसे टोल टैक्स कहते हैं. भारत में फिलहाल 1065 के करीब टोल प्लाजा हैं. ये सालाना कई हजार करोड़ रुपयों का रेवेन्यू जनरेट करते हैं.टोल टैक्स देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कई सख्त नियम बनाए हैं. हालांकि, कुछ खास व्हीकल और खास कैटेगरी के लोगों को छूट मिलती है. ऐसे लोग या व्हीकल दिन में चाहे जितनी बार भी टोल गेट से होकर गुजरें, उनसे 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लिया जाता. जानें लिस्ट में कौन-कौन शामिल:-