मारुति सुजुकी अल्टो S-CNG

ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अब मारुति ने कई CNG मॉडल मार्केट में उतारे हैं. उन्हीं में से एक है अल्टो. यह कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है. CNG में इसके दो ट्रिम LXI CNG और LXI(O) CNG उपलब्ध हैं. साइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, पेट्रोल और CNG दोनों मॉडल में ही 796 CC का इंजन है. इसमें 32 लीटर का पेट्रोल टैंक और CNG के लिए 60 लीटर कैपेसिटी का टैंक है. इस कार की शुरुआती कीमत 4.33 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है. कंपनी की साइट के मुताबिक, इसमें आपको 31.59 km/kg का माइलेज मिलेगा.