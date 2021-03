1 / 10

Top 10 Most followed Person on instagram भारतीय क्रिकेट टीम Team India के कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम Virat Kohli Instagram Followers पर 100 मिलियन फॉलोअर्स के मार्क को क्रॉस करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। कोहली इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर भी हैं. विराट कोहली सभी खेलों में एथलीटों की सूची में चौथे स्थान पर हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली केवल भारत ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एशियाई व्यक्ति भी हैं. पूरे एशिया में उनसे ज्यादा किसी भी व्यक्ति के फॉलोअर्स नहीं हैं. हालांकि भारत की बात करें तो कोहली के बाद दूसरे नंबर पर प्रियंका चोपड़ा priyanka chopra instagram followers हैं जिनके 60.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कोहली और प्रियंका चोपड़ा जोनास के बीच लगभग 40 मिलियन फॉलोअर्स का गैप है. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान इंस्टाग्राम पर प्रमोशनल पोस्ट के माध्यम से दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई वाले खिलाड़ियों में एकमात्र क्रिकेटर हैं। कोहली पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगुवाई वाली सूची में नंबर 6 पर हैं जिन्होंने 12 मार्च से 14 मई के बीच लॉकडाउन अवधि के दौरान इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से सबसे अधिक कमाई की है. हालांकि विराट कोहली से ये लोग काफी आगे हैं. जानिए इंस्टाग्राम पर 10 सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति. Top 10 Most followed Person on instagram