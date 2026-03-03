हांगकांग पर सबसे ज्यादा कर्ज

इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ग्लोबल डेट मॉनिटर (Institute of International Finance’s Global Debt Monitor) ने 35 कर्जदार देशों की लिस्ट जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग इस समय दुनिया का सबसे कर्जदार देश है. इसपर GDP का 380% तक कर्ज में डूबा है. रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग पर 86% घरेलू कर्ज है. 227% कॉरपोरेट कर्ज है. जबकि 67% सरकारी कर्ज है. कुल मिलाकर हांगकांग 380% कर्ज में डूबा है. हांगकांग दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई मालवाहक (air cargo) केंद्र है. इसके साथ ही इसका बंदरगाह भी दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है. न्यूयॉर्क और लंदन के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र भी है.