हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर कौन?

SIPRI आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस के हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेशल आर्म्स मार्केट में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जहां अमेरिका अपनी बादशाहत बरकरार रखे हुए है. वहीं, इस मामले में फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे देश तेजी से उभर रहे हैं.