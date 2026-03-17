Top 10 Weapons Exporters Country According To Sipri Report India Know Here Duniya Main Sabse Hatiyaar Bechne Wala Desh 8346077
कौन सा देश हथियार बेचने में सबसे आगे? किस नंबर पर है खुद को 'शांति का रखवाला' मानने वाला अमेरिका, देखें टॉप-10 लिस्ट
Arms Export Ranking: हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया का 42% हथियार अकेले अमेरिका बेचता है. दूसरे देशों को एम्युनिशन बेचने में फ्रांस दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है. इस सूची में दक्षिण कोरिया सबसे उभरता हुआ नाम है, जबकि जर्मनी और चीन बराबरी की टक्कर दे रहे हैं. आइये जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले देश कौन-कौन से हैं...