Best Bikes under 60000 in india फेस्टिवल सीजन के दौरान कार और बाइक्स की खरीदारी बढ़ जाती है. धनतेरस और दिवाली के दिन बड़ी संख्या में लोग नई मोटरसाइकल खरीदते हैं. अगर आप भी इस दिवाली नई बाइक लेना चाह रहे हैं और बजट कम है, तो यहां दी गई डीटेल देखें. यहां हम आपको मार्केट में मौजूद टॉप 5 सस्ती मोटरसाइकल्स के बारे में बता रहे हैं. आइए जानें डीटेल.