Top 5 Cheapest Diesel Cars in India Price भारत में डील कारों की काफी डिमांड रही है. पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच लोग डीजल कारों को भी पसंद कर रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको भारत में पांच सबसे सस्ती डीजल कारों 5 Cheapest Diesel Cars in India के बारे में बताने जा रहे हैं. इसके साथ ही हम आपको उन कारों के प्राइस 5 Cheapest Diesel Cars on road price भी बताएंगे.