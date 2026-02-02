नंबर 3: टी20 वर्ल्ड कप 2009- जिम्बाब्वे बाहर

2009 में जिम्बाब्वे टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वॉलीफाई कर चुका था. इसका मेजबान इंग्लैंड था और तब इंग्लिश सरकार के जिम्बाब्वे की मुगाबे सरकार से रिश्ते अच्छे नहीं थे. इंग्लैंड जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को अपने देश में आने के लिए वीजा जारी नहीं करता क्योंकि उसकी सरकार ने इस पर बैन लगाया हुआ था. ऐसे में जिम्बाब्वे ने ICC से समझौता कर इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया. जिम्बाब्वे को ICC ने इस वर्ल्ड कप में शामिल होने वाली पूरी फीस अदा की. जिम्बाब्वे के हटने के बाद स्कॉटलैंड को इस टूर्नामेंट में शामिल किया गया.