नंबर 2: T20 वर्ल्ड कप 2026- पाकिस्तान कर रहा भारत से मैच का बॉयकॉट
बांग्लादेश के प्रति समर्थन दिखाने के मकसद से पाकिस्तान ने फैसला किया है वह आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अपना ग्रुप मैच नहीं खेलेगा. पाकिस्तान को श्रीलंका में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलना है. उसने ऐसा तब भी नहीं किया, जब दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध भी हुआ है. पिछले साल भी दोनों देशों में सैन्य संघर्ष हुआ था, तब भी पाकिस्तान एशिया कप में भारत के खिलाफ खेलने उतरा था. अब जब मामला उसका है भी नहीं तो वह इस मैच का बॉयकॉट कर रहा है.