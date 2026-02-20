श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान मुस्लिम से बने बौद्ध
श्रीलंका के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज दिलशान की मां बौद्ध धर्म की थीं, जबकि उनके पिता मुस्लिम थे. दिलशान के परिवार ने पहले उनका नाम इस्लाम से जुड़ा रखा था, उनका शुरुआती नाम तवान मोहम्मद दिलशान था. लेकिन बाद में जब उनके माता-पिता की शादी टूट गई तो दिलशान ने अपनी मां का धर्म (बौद्ध धर्म) अपना लिया. बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर तिलकरत्ने मुदियानसेलागे दिलशान रख लिया. क्रिकेट जगत में दिलशान को विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता था और वह 'दिलस्कूप' शॉट के लिए चर्चित रहे.