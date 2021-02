1 / 6

दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मौरिस आईपीएल 2021 के लिए नीलामी में अबतक के सबसे मंहगे Top Five Most Expensive Players of IPL History बिकने वाले खिलाड़ी बन गए. आईपीएल के पिछले सत्र में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने वाले मौरिस का बेस प्राइस 75 लाख रुपए था और उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के युवराज सिंह Yuvraj Singh IPL Price के नाम था, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स उस समय दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2015 में 16 करोड़ रुपये में खरीदा था. यह आईपीएल का एक रिकार्ड था जिसे मौरिस ने तोड़ दिया है. ये रहे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे 5 खिलाड़ी. पूरी लिस्ट.