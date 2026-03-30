ग्रे लियोन रिग्वे (अमेरिका)

पेशे से ट्रक पेंटर ग्रे लियोन रिग्वे दुनिया के सामने ग्रीन रिवर सीरियल किलर के तौर पर सामने आया था. वह अमेरिका के वॉशिंगटन का रहने वाला था. 10 साल में उसने 49 महिलाओं का बेरहमी से कत्ल किया था. वॉशिंगटन स्टेट की जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे ग्रे ने ABC न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो मर्डर की सेंचुरी पूरी करना चाहता था. दो दशक में उसने 80 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया. इनमें सभी महिलाएं ही थीं। वह वॉशिंगटन किंग काउंटी में अपने घर पर सेक्स के दौरान महिलाओं का गला घोंटकर हत्या कर देता था। इसके बाद इनकी लाशें सुनसान इलाके में फेंक देता था. ग्रे साल 1980 से ही इस खतरनाक काम को अंजाम दे रहा था, लेकिन 2001 में उसे अरेस्ट किया जा सका.