पेड्रो लोपेज़ (कोलंबिया)
पेड्रो लोपेज दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक था. इसके बारे में कहा जाता है कि वह अब भी बाहर हो सकता है. लोपेज कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में 350 से ज्यादा लोगों का खून कर चुका है. उन हत्याओं में से कम से कम एक तिहाई आदिवासी महिलाएं थीं. 1980 में लोपेज की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस को उसके 50 से अधिक पीड़ितों की कब्रें मिलीं. बाद में उसे इक्वाडोर में 110 लड़कियों की हत्या का दोषी ठहराया गया और कोलंबिया और पेरू में 240 और हत्याओं को कबूल किया. हालांकि, अच्छे व्यवहार के लिए 1998 में रिहा कर दिया गया था. 20 से अधिक वर्षों के बाद से, उसका ठिकाना अज्ञात है.