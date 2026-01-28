चैन पुलिंग कब नहीं माना जाएगा अपराध?

रेलवे ने कुछ विशेष परिस्थितियों में चेन पुलिंग की अनुमति दी है. इन परिस्थितियों में चैन पुलिंग करना अपराध नहीं माना जाता. जैसे यदि कोच में किसी यात्री की अचानक तबीयत खराब हो जाए और उसे तुरंत इलाज की जरूरत हो. यदि कोच में आग लग गई हो या ट्रेन में कोई बड़ी तकनीकी खराबी नजर आए. यदि ट्रेन में कोई अपराधी घुस आया हो या किसी यात्री के साथ छीना-झपटी हो रही हो. यदि कोई छोटा बच्चा, बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति स्टेशन पर छूट गया हो और ट्रेन चलने लगी हो, इन परिस्थितियों में चैन पुलिंग करने पर रेलवे ने रियायत दी है.