Train Chain Pulling Is Crime If Caught Doing So In A Moving Train You Will Receive This Harsh Punishment 8284852
Train Chain Pulling: ट्रेन की चेन खींचना अपराध, चलती गाड़ी में ऐसा करते पकड़े गए तो मिलेगी ये कठोर सजा
Train Chain pulling punishment: ट्रेन में सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों के लिए हर कोच में अलार्म चेन (Alarm Chain) दी जाती है. जिसे लोग गंतव्य स्टेशन से पहले ही खींच देते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन में बेवजह चेन पुलिंग करना भारतीय रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत एक गंभीर अपराध है. आइये जानते हैं चैन पुलिंग करने पर कितनी सजा का प्रावधान है...