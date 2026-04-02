1/7 LPG सिलेंडर की सप्लाई को लेकर सरकार ने बनाए हैं नए नियम इजरायल-अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से दुनिया में फ्यूल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है. भारत में LPG की सप्लाई कम होने से रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर नए नियम बनाए गए हैं. कई बार देखा जाता है कि LPG सिलेंडर की सप्लाई को लेकर ज्यादातर कस्टमर परेशान रहते हैं. लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स से कई बार रिफिल में हफ्तों की देरी हो जाती है. अगर आप भी रसोई गैस कंपनी, डीलर या एजेंसी की लेटलतीफी से परेशान हैं, तो आपके लिए राहत वाली खबर है.