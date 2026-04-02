पोर्ट करने का प्रोसेस?

चूंकि, अभी सिस्टम को लेकर कुछ गाइडलाइंस तय नहीं हुई हैं. न कोई सिस्टम बनाया गया है. इसलिए LPG कनेक्शन पोर्ट करने का प्रोसेस क्या होगा, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जा सकती है. माना जा रहा है कि पोर्ट का तरीका कुछ वैसा ही होगा, जैसा कि अब तक मोबाइल नंबर नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यानी आपको एक नंबर पर PORT लिखकर SMS करना होगा. फिर आप जिस एजेंसी में स्विच करना चाहते हैं, वहां SMS पर आया रिप्लाई कोड दिखाना होगा और डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे. बाकी का प्रोसेस नई कंपनी करेगी.