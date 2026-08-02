जींद से सोनीपत के बीच चल रही हाइड्रोजन ट्रेन
हाल ही में सरकार ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी शुरू की है. 17 जुलाई को हरियाणा के जींद से सोनीपत तक इस हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई. जींद से सोनीपत के बीच ये ट्रेन 14 स्टेशन कवर करती है. ये स्टेशन हैं- जींद, जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भंभेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, गोहाना, राभड़ा, लाठ, मोहाना, बड़वासनी और सोनीपत. हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच हैं. हर कोच में 32 सीटें हैं. एक कोच में 300 लोग सफर कर सकेंगे. इस ट्रेन की बोगियां DEMU की तर्ज पर तैयार की गई हैं. किराया 5 से लेकर 15 रुपये है.