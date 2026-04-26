Trump Security Breach Sos Lights Lights Turn On Immediately After Gunfire Know About This High Tech Technology And How It Works 8393615
जिस रूम में ट्रंप मौजूद थे, वहां फायरिंग होते ही कैसे On हुई लाइट्स? जानिए क्या है ये हाईटेक तकनीक और कैसे करती है काम
Trump security breach SOS lights: डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में हिल्टन होटल के डिनर बॉलरूम में फायरिंग की आवाज के तुरंत बाद जलने वाली ये लाइट्स SOS लाइट सिस्टम का हिस्सा थीं. इस लाइट्स उद्देश्य हमलावर को छिपने से रोकना, सुरक्षा कैमरों के लिए साफ विजुअल्स के लिए लाइट और सुरक्षाबलों को संकेत देना था.