क्या होती है ये SOS लाइट?

सफेद रंग में नजर आने वाली ये लाइट असल में एक SOS सिग्नल है. इसका इस्तेमाल बिना किसी शोर-शराबे के यह बताने के लिए होता है कि वीआईपी खतरे में है और सुरक्षाबलों को तुरंत एक्शन मोड में आना है.