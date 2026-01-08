तीसरा कदम है नाराज यूरोपीय सहयोगियों को मनाना

यूरोप ने डेनमार्क पर अमेरिका के कब्ज़े के विचार का विरोध किया है. कुछ लोगों को डर है कि हमला NATO के खत्म होने का कारण बन सकता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने डेनिश स्वायत्त क्षेत्र का समर्थन किया है. तो राष्ट्रपति की योजना में अगला कदम यूरोप में अपने सहयोगियों को मनाना है. ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए यूरोप को अपने पक्ष में करने के लिए ट्रंप एक तरीका अपना सकते हैं कि द्वीप पर नियंत्रण के बदले यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दें. अगर यूरोप सहमत नहीं होता है, तो राष्ट्रपति शांति वार्ता में पुतिन समर्थक समझौते का पक्ष ले सकते हैं.