हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी दुनिया की नजर

ईरान के साथ संघर्ष और तेल की आवाजाही को लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत और बढ़ गई है. इस रास्ते से गुजरने वाले तेल की मात्रा वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. किसी भी सैन्य तनाव, जहाजों की आवाजाही में रुकावट या सुरक्षा संकट से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ सकती है. अमेरिका लगातार इस क्षेत्र में अपनी भूमिका और प्रभाव को लेकर बयान देता रहा है. दूसरी तरफ ईरान भी हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी रणनीतिक स्थिति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है. ऐसे माहौल में ट्रंप का नाम बदलने वाला बयान केवल नक्शे पर बदलाव की बात नहीं रह जाता, बल्कि इसे अमेरिकी शक्ति और क्षेत्र में प्रभाव के प्रदर्शन से जोड़कर भी देखा जा रहा है. आने वाले समय में इस जलमार्ग की सुरक्षा और आवाजाही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बनी रह सकती है.