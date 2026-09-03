अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का नाम बदलना आसान नहीं
किसी देश के अंदर मौजूद सड़क, शहर या सरकारी नक्शे में नाम बदलना और किसी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का नाम बदलना दो अलग बातें हैं. हॉर्मुज स्ट्रेट किसी अमेरिकी राज्य या अमेरिकी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है. यह ईरान और ओमान के बीच स्थित महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जिसका इस्तेमाल दुनिया के कई देशों के जहाज करते हैं. इसलिए अमेरिका अपने सरकारी रिकॉर्ड में किसी वैकल्पिक नाम का इस्तेमाल करे, इसका मतलब यह नहीं होगा कि बाकी दुनिया भी उसी नाम को अपना लेगी. अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों के नामों का इस्तेमाल अलग-अलग देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की मान्यताओं से जुड़ा होता है. यही वजह है कि “ट्रंप स्ट्रेट” का सुझाव फिलहाल एक राजनीतिक बयान ज्यादा दिखाई देता है, न कि ऐसा फैसला जिसे अमेरिका अकेले लागू कर सके.