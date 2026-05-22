इजरायल की शर्तें और ट्रंप का आश्वासन

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान तीन प्रमुख शर्तें पूरी नहीं करता, तब तक युद्ध समाप्त नहीं माना जाएगा. ये हैं तीन शर्तें- 1- अत्यधिक एनरिच्ड यूरेनियम का पूरा भंडार हटाया जाए. 2- प्रॉक्सी मिलिशिया को समर्थन बंद किया जाए. 3- बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म किया जाए. इजरायली अधिकारियों के मुताबिक, ट्रंप ने इजरायल को आश्वासन दिया है कि किसी भी शांति समझौते में ईरान के यूरेनियम भंडार को बाहर भेजने की शर्त अनिवार्य रूप से शामिल की जाएगी.