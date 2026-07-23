ईरान का पुल या पावर प्लांट तबाह कर देंगे
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले बुधवार को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर गोली चलाएगा, तो वह ईरान का पुल या पावर प्लांट तबाह कर देंगे. राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अब से, जब भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान होर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर गोली चलाएगा, चाहे वह मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी और डिवाइस या हथियार से हो, तो अमेरिका बमबारी करके एक पुल या पावर प्लांट को नष्ट कर देगा, जिसमें कैपिटल सिटी तेहरान के बगल में या उसमें मौजूद प्लांट भी शामिल हैं.