अमेरिका पुल या बिजली संयंत्र को बम से नष्ट कर देगा

अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी जारी करते हुए कहा क‍ि अगर होर्मुज स्‍ट्रेट में किसी भी जहाज को निशाना बनाया गया, तो अमेरिका इसका जवाब ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर देगा. IANS की खबर के मुताबिक, ट्रंप ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, अब से जब भी इस्लामी गणराज्य ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी जहाज पर हमला करेगा, चाहे वह मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी भी अन्य हथियार या साधन से किया गया हो, तो अमेरिका एक पुल या बिजली संयंत्र को बम से नष्ट कर देगा. इसमें वे पुल या बिजली संयंत्र भी शामिल होंगे, जो राजधानी तेहरान के पास या उसके अंदर स्थित हैं.' (फोटो ai)