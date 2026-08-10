जाल मेहंदी डिजाइन-1
सावन का महीना शुरू होते ही हर तरफ हरियाली, झूले, तीज-त्योहार और मेहंदी की खुशबू ही आपको हर जगह नजर आएगी. मन भी एकदम खुश सा हो जाता है. लड़कियों और महिलाओं के बीच सावन में हाथों के साथ-साथ पैरों पर भी खूबसूरत मेहंदी लगाने का क्रेज काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जो उनकी खूबसूरती में चार-चांद लगा देती है. अगर आप भी अपने पैरों की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस तरह की जाल मेहंदी डिजाइन को पैरों में लगा सकती हैं. जाली वाली मेहंदी डिजाइन आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी सावन में लगाने के लिए.