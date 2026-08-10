जाल मेहंदी डिजाइन-4

अगर आप पैरों पर सावन में मेहंदी डिजाइन लगाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हटके तो आपको इस तरह के डिजाइन को लगा लेना चाहिए. ये वाला डिजाइन सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. अगर आप कुछ थोड़ा रॉयल और यूनिक चाहती हैं, तो इस तरह की जाली वाले डिजाइन को आप कभी भी अपने पैरों में लगा सकते हैं, इसको लगाने के बाद आपके पैरों की खूबसूरती कई गुना तक बढ़ जाएगी. पैर के बीचों-बीच एक खूबसूरत मसा इस तरह का डिजाइन आप बनाकर तैयार कर सकते हैं. किनारों पर छोटी बेल या फूल को भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये वाला डिजाइन दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होता है.