हरियाली तीज पर लगाए डिजाइन की मेहंदी

हरियाली तीज महिलाओं के लिए बेहद खास त्योहार माना जाता है. इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके सजती-संवरती हैं. खूबसूरत कपड़ों, गहनों और चूड़ियों के साथ मेहंदी भी तीज के श्रृंगार का अहम हिस्सा होती है. इस दिन महिलाएं अपने हाथों पर अलग-अलग तरह की मेहंदी डिजाइन लगाना पसंद करती हैं. कोई भरी हुई मेहंदी पसंद करती है, तो किसी को सिंपल और मिनिमल डिजाइन ज्यादा पसंद आती है. वहीं, कुछ महिलाएं ऐसी डिजाइन तलाशती हैं, जो ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ देखने में मॉडर्न और यूनिक भी लगे.