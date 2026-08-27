1/5 जन्माष्टमी पर अपनी पसंद के अनुसार इन चीजों को मिलाकर लड्डू गोपाल को बेहद सुंदर और मनमोहक रूप दिया जा सकता है. (AI PHOTO) इस साल 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन भक्तजन भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और इसे श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं. जन्माष्टमी के मौके पर लड्डू गोपाल के श्रृंगार का भी विशेष महत्व होता है. ऐसे खास दिन पर उनके कपड़े भी खास और खूबसूरत होने चाहिए. इसलिए आज हम आपको लड्डू गोपाल की कुछ खूबसूरत और आकर्षक पोशाकों के डिजाइन बताएंगे, जिन्हें पहनाने के बाद उनका स्वरूप बेहद मनमोहक नजर आएगा.