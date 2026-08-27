बनारसी ब्रोकेड की घेरदार पोशाक (AI PHOTO)

जन्माष्टमी के मौके पर आप लड्डू गोपाल को बनारसी ब्रोकेड की पोशाक पहना सकते है. इसमें मौजूद जरी और चमकदार डिजाइन पोशाक को रॉयल लुक देते हैं. जन्माष्टमी, दिवाली या किसी अन्य खास अवसर पर इस तरह की पोशाक काफी आकर्षक लगती है. इसे बनाने के लिए अपनी पसंद का बनारसी ब्रोकेड कपड़ा लें और उसके साथ सूती अस्तर का यूज़ करें. लड्डू गोपाल के आकार के अनुसार कपड़े की पट्टी काटकर उसमें छोटी-छोटी प्लेटें बनाएं. इसके बाद कमर के लिए नेफा लगाकर उसमें डोरी डालें. आप चाहें तो इसी कपड़े से छोटी चोली तैयार करके पोशाक के साथ जोड़ सकते हैं.