सिर्फ 15 मिनट में बना था ये गाना

सतिंदर ने बताया कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ये गाना इतना लोगों को पसंद आएगा. 15 मार्च को मेरा लुधियाना में शो था. मेरे पास मुंबई से फोन आता है और कहा जाता है एक गाने में, एक ही लाइन आपको गानी है. उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपने धुरंधर का पहला पार्ट देखा है. मैंने कहा- हां, फिर शाश्वत ने मुझे धुरंधर 2 के गाने का ये सीन समझाया. मैंने महज़ 15 मिनट में जो ट्रेक उन्होंने भेजा था, कम्पोज़ करके, उन्हें भेज दिया. फिर जैस्मिन ने मुझे मैसेज करके अपनी खुशी ज़ाहिर की. उस वक्त मुझे पता चला कि ये गाना रिलीज़ हो गया है.