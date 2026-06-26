जमीन का पानी सूखने के कारण हो रहा है ऐसा

न्यूज वेबसाइट बीबीसी ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है. उसके मुताबिक, ऐसा लगता है कि जैसे ये विशाल गड्ढे बड़े-बड़े बमों के गिरने से बने हों या फिर आसमान से आए उल्कापिंडों के टकराने से. वैज्ञानिकों का दावा है कि इन दोनों ही कारण से ये गड्ढे नहीं पनपे हैं. इनका कारण इलाके में सूखा है. यह इलाका लंबे समय से भीषण सूखे की मार झेल रहा है. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किये 2030 तक सूखाग्रस्त यानी वाटर पुअर देश बन जाएगा. देश भर की झीलें अब तेजी से सूख रही हैं. इससे खेती भी प्रभावित हो रही है. (तस्वीर: X.com)