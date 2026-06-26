जहां हो रहे हैं गहरे-गहरे गड्ढे, वो इलाका ही भरता है देश का पेट
यह सब तुर्किये के कोन्या घाटी क्षेत्र में हो रहा है, जिसे देश की खाद्यान का टोकरा कहा जाता है. देश के इसी हिस्से में सबसे ज्यादा मात्रा में खाद्यानों का उत्पादन होता है, जो देश की बड़ी आबादी का पेट भरने का काम करता है. यहां के खेतों में आए दिन विशाल गहराई वाले गहरे-गहरे विशाल गड्ढे पैदा हो रहे हैं. इन गड्ढों पर तुर्किये की आपदा एवं आपातकाल प्रबंधन प्राधिकरण (AFAD) नजर बनाए हुए हैं. इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक,कोन्या में अब तक 684 सिंकहोल बन चुके हैं. (तस्वीर: X.com)