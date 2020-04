1 / 16

TV एक्ट्रेस और मॉडल केट शर्मा ने Me Too Campaign के दौरान साल 2018 में फेमस डायरेक्टर Subhash Ghai पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था. इस घटना के बाद वह एकाएक सुर्खियों में आ गई थीं. केट ने सुभाष घई पर आरोप लगाया था कि वह जबरन किस करने की कोशिश कर रहे थे. इसके बाद उन्होंने किसी कारणवश केस को वापस ले लिया था. केट Kate Sharma अपनी बोल्ड तस्वीरों से भी सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इस तस्वीर में वह कलरफूल टॉप और शॉर्ट्स पहने किसी के इंतजार में पलकें बिछाई हुई हैं. केट Kate Sharma ने अपनी इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा एक बार मैं मुड़ी तो कभी नहीं लौटती इस तस्वीर में वह बेहद बोल्ड नजर आ रही हैं. फैन्स भी उनकी इस तस्वीर को खूब पसंद कर रहे हैं. कुछ ही घंटों में उनकी इस तस्वीर को 28 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. बता दें कि केट साल 2017 में आई माइथोलॉजिकल शो Paramavtaar Shri Krishna से एक्टिंग सफर की शुरुआत की थी. उन्होंने इस शो में रानी अस्ति का किरदार निभाया था, जिसे लोगों द्वारा खूब सराहा गया. उनके करियर में उस वक्त टर्निंग प्वाइंट आया जब उन्हें TV शो Meri Durga में निगेटिव लीड रोल प्ले करने का ऑफर मिला. फोटो साभार इंस्टाग्राम