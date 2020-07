1 / 8

Karan Patel as Mister Bajaj First Look अभिनेता करण पटेल शो कसौटी जिंदगी की के लिए शूटिंग के पहले दिन मिस्टर बजाज की भूमिका में फिट साबित हुए हैं. मिस्टर बजाज के लुक में करण पटेल की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. करण ने कहा, मिस्टर बजाज की शूटिंग के दौरान मैं ऋषभ बजाज की तरह अपना एक्ट कर रहा था. इसलिए मैंने क्रिएटिव वर्क पर ज्यादा ध्यान दिया, ताकि स्क्रीन पर देखने लायक रहूं, जिसकी दर्शक उम्मीद कर रहे हैं.शो में शामिल होना उनके लिए खास है, क्योंकि वह मूल कसौटी जिंदगी की शो का हिस्सा रहे चुके हैं, जो 2001 से 2008 तक प्रसारित हुआ. मूल में, रोनित रॉय मिस्टर बजाज के रूप में लोकप्रिय हुए थे. यहां देखिए मिस्टर बजाज के फर्स्ट लुक की वायरल फोटोज जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से ली गई है.