Tvk Chief Vijay Sets To Be Next Chief Minister Of Tamil Nadu Fought On These Two Assembly Seats Know What Were Winning Stats 8404471
कितने सीटों पर चुनाव लड़े TVK चीफ विजय? कैसा रहा हार-जीत का नतीजा, अब बनेंगे तमिलनाडु के CM
Vijay Perambur Tiruchirappalli East Victory result: सुपरस्टार विजय की पार्टी TVK ने 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु की सियासत पलट दी है. रिपोर्ट्स की मानें तो वे कांग्रेस के समर्थन से राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय ने दो सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर ही भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की. हालांकि, एक सीट से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा.