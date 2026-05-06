तमिलनाडु के अगले CM होंगे थलपति विजय

Thalapathy Vijay Next CM Tamil Nadu: तमिलनाडु चुनाव 2026 के नतीजों ने साफ कर दिया है कि जनता ने जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) पर भरोसा जताया है. उम्मीद है कि वे जल्द ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे.