Tweesha Sharma Suicide Death Case Dowry Prohibition Act Rules Punishment In India 7 Year Time Period 8419554
Twisha sharma Case: भारत में कब लागू हुआ था दहेज कानून? अब तक कितनी बार नियम बदले, जानें इसमें कितनी कठोर सजा
Tweesha Sharma's Death Case: शादी के केवल पांच महीने बाद ही ट्वीशा शर्मा की संदिग्ध मौत हो गई है.मृतका के परिजनों ने पति और सास पर दहेज के लिए बेरहमी से प्रताड़ित करने और प्रताड़ना देकर जान लेने का आरोप लगाया है. आइये जानते हैं देश में दहेज और महिलाओं के साथ हिंसा पर रोक लगाने से जुड़ा कानून और उसमें सजा का प्रावधान...