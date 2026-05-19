दहेज प्रतिषेध कानून में सजा

आईपीसी की धारा 304बी सीधे दहेज हत्या के मामलों से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार शादी के 7 साल के भीतर संदिग्ध मौत होने और दहेज की मांग सिद्ध होने पर केस दर्ज होता है. इस जघन्य अपराध में दोषी पाए जाने पर आरोपी को न्यूनतम 7 वर्ष की कैद और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है.