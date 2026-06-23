क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड म्यूजियम एथनोग्राफी के सह-लेखक डॉ. थॉमस पुशेल ने कहा, हमारे नतीजे बताते हैं कि इंसानी शरीर के आकार का विकास समय के साथ बस लगातार बढ़ने की कहानी नहीं थी. हमारे विकास के इतिहास में शरीर का वज़न आम तौर पर बढ़ा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बाद में 'होमो' जीनस (प्रजाति समूह) के दौरान हुआ. यह बदलाव उस समय हुआ जब हमारे पूर्वजों के इलाकों में घूमने और अपने आस-पास के माहौल का इस्तेमाल करने के तरीकों में बड़े बदलाव आ रहे थे. इससे शरीर के आकार और बड़े इकोलॉजिकल (पर्यावरण संबंधी) व व्यवहार से जुड़े बदलावों के बीच गहरे संबंध का पता चलता है. (photo credit, AI)