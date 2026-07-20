होर्मुज स्ट्रेट में धमाकों का दावा, बढ़ी वैश्विक चिंता

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से में दो तेल टैंकर विस्फोट का शिकार हुए. संगठन के अनुसार, धमाकों के बाद दोनों जहाज परिचालन के लायक नहीं रहे. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. फिर भी इस खबर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में गिना जाता है और यहां किसी भी तरह की अस्थिरता का असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है.