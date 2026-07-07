क्या है ओपेक और ओपेक प्लस?
OPEC यानी ऑर्गनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. इसका गठन 1960 में हुआ था. शुरुआत में इसमें 26 देश थे. समय-समय पर 13 देश बाहर हो गए है. UAE इससे बाहर होने वाला लेटेस्ट देश है. अभी इस ग्रुप में सऊदी अरब, इराक, ईरान और कुवैत जैसे देश शामिल हैं. इनका मुख्य काम दुनिया में तेल की सप्लाई को कंट्रोल करना है, ताकि कीमतें स्थिर रहें. वहीं,OPEC+ 2016 में अस्तित्व में आया. उस वक्त तेल की कीमतें बहुत गिर गई थीं. ऐसे में ओपेक देशों ने रूस जैसे अन्य बड़े तेल उत्पादकों के साथ मिलकर यह नया गठबंधन बनाया था. UAE OPEC+ से भी बाहर निकल चुका है.