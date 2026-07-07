UAE क्यों बढ़ा रहा है उत्पादन?

UAE ने पिछले कई साल में तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर अरबों डॉलर का निवेश किया है. OPEC छोड़ने के बाद अब वह बिना किसी कोटा बैन के अपनी पूरी क्षमता के साथ तेल का उत्पादन कर रहा है. सरकार का कहना है कि बाजार की मांग पूरी करना और निवेश का बेहतर फायदा उठाना उसकी प्राथमिकता है. UAE की इस रणनीति का सबसे बड़ा असर ग्लोबल तेल बाजार पर देखने को मिल रहा है. अधिक सप्लाई की वजह से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है. हाल के महीनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें युद्धकालीन ऊंचाई से नीचे आई हैं. ऐसे में बाजार में ओवरसप्लाई की चिंता बढ़ी है.