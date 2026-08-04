गिरफ्तारी की मुख्य वजह क्या है?

3 अगस्त 2026 को तंजावुर में पनागल बिल्डिंग के सामने उदयनिधि स्टालिन ने कावेरी जल विवाद, मेकेदातु बांध और डेल्टा जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर द्रमुक का प्रदर्शन किया. hindustantimes.com के मुताबिक, भाषण के दौरान भीड़ में “त्रिशा-त्रिशा” के नारे लगे. उदयनिधि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिसका अर्थ कुछ लोग मुख्यमंत्री विजय और त्रिशा के बीच अफवाहों से जोड़कर दोहरे अर्थ वाला या अश्लील बता रहे हैं. TVK (शासक दल) और कुछ शिकायतकर्ताओं ने इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया. तंजावुर पुलिस ने 6 धाराओं के तहत FIR दर्ज की. एक महिला शिकायतकर्ता का भी जिक्र है. उदयनिधि ने इसे झूठा मामला बताया और कहा कि वे परिणामों का सामना करने को तैयार हैं. उन्होंने इसे कावेरी मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश बताया.