सिर्फ 100 दिनों में तैयार हुई स्वदेशी राइफल

भारत में बनी UGRAM राइफल की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज डेवलपमेंट है. DRDO की ARMAMENT Research and Development Establishment (ARDE) और तेलंगाना स्थित Dvipa Defence ने मिलकर इसे केवल 100 दिनों में डिजाइन और विकसित किया. रक्षा क्षेत्र में किसी आधुनिक बैटल राइफल का इतनी कम अवधि में तैयार होना बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. ये दिखाता है कि भारतीय निजी कंपनियां और सरकारी अनुसंधान संस्थान मिलकर तेजी से अत्याधुनिक हथियार विकसित करने की क्षमता रखते हैं. इससे भविष्य की रक्षा परियोजनाओं को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.