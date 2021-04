1 / 9

How To Change Photo in Aadhaar देश में कुछ साल पहले आए आधार कार्ड की मांग सभी सरकारी व निजी दफ्तरों में बढ़ चुकी है. आज के समय में हर भारतीय के लिए सबसे विश्वसनीय पहचान प्रमाण पत्र उसका आधार कार्ड बन गया है. बगैर इसके आप किसी भी सरकारी सेवा का लाभ नहीं ले सकते हैं.