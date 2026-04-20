20 साल पर मिलेगा परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस

सबसे बड़ा बदलाव इसके रिन्यूअल प्रोसेस में है. अब शरणार्थियों को हर ढाई साल के अंत में दोबारा आवेदन करना होगा. अब किसी भी रिफ्यूजी को ब्रिटेन में परमानेंट स्टेटस पाने के लिए इस प्रक्रिया को 8 बार दोहराना होगा, जिसमें लगभग 20 साल का समय लग सकता है. हर बार आवेदन के समय उनके मामले की बारीकी से समीक्षा की जाएगी कि क्या उन्हें अभी भी सुरक्षा की जरूरत है या नहीं.