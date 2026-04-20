Uk Asylum Policy 2026 On What Grounds Britain Grant Asylum Is Pakistani Bangladeshi Convert To Gay For Status 8387066
Britain Asylum: ब्रिटेन किन-किन आधार पर देता है शरण? चौंका देगी पाकिस्तानी-बांग्लादेशी के यूके में Gay बनने की वजह
Britain refugee asylum rules: ब्रिटेन ने हाल ही में शरण देने के नियमों में अहम बदलाव किए हैं. इस बदलाव में किसी रिफ्यूजी को परमानेंट रेसिडेंट स्टेटस देने से पहले उसके एप्लीकेशन को 8 बार रिव्यू किया जाएगा. इन्हीं बदलावों के बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तानी-बांग्लादेशी खुद को Gay बताकर ब्रिटेन में शरण मांग रहे हैं. आइये जानते हैं कि ब्रिटेन में शरण देने को लेकर क्या नियम है और इस ट्रेड के क्या मायने हैं...