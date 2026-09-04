अफ्रीकी देशों ने भी उठाई आवाज

रिपोर्ट के मुताबिक, अफ्रीकी संघ ने अगस्त 2025 में #CorrectTheMap कैंपेन का समर्थन किया था. इसके बाद टोगो को इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक आगे ले जाने की जिम्मेदारी दी गई. अफ्रीकी देशों का कहना है कि नक्शे में महाद्वीप का सही आकार दिखना जरूरी है. उनका मानना है कि मौजूदा नक्शे में अफ्रीका की भौगोलिक तस्वीर लोगों के सामने सही तरीके से नहीं आती, जिससे पुरानी सोच को बढ़ावा मिलता है. इतिहासकार और भूगोल के जानकार लंबे समय से मर्केटर नक्शे (Mercator Map) को लेकर बहस करते रहे हैं. कुछ विशेषज्ञ इसे ‘Cartographic Colonialism’ से जोड़ते हैं. उनका कहना है कि नक्शे में ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका और एशिया के कई हिस्से छोटे दिखते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध के देश बड़े नजर आते हैं. कुछ लोगों के मुताबिक इसका असर सिर्फ नक्शे तक नहीं रहा, बल्कि दुनिया को देखने की हमारी सोच पर भी पड़ा है. (All Image: Canva)