कौन हैं नीम करोली बाबा

नीम करोली बाबा का प्रसिद्ध कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है. खासकर बरसात के मौसम में यहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है. बारिश के दौरान लैंडस्लाइड, नदी का जलस्तर बढ़ने, ट्रैफिक जाम और सड़क से जुड़ी दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, तो दिल्ली, वृंदावन, लखनऊ, ऋषिकेश और फर्रुखाबाद जैसे शहरों में मौजूद उनके आश्रमों का रुख कर सकते हैं. इन जगहों पर पहुंचना कैंची धाम के मुकाबले आसान है. इन दिनों नीम करोली बाबा से जुड़ी आस्था और उनके जीवन पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ को लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है. फिल्म को लोगों से खूब प्यार मिल रहा है. 2 करोड़ में बनी इस फिल्म ने अभी तक 54 करोड़ की कमाई कर ली है. इसी वजह से कई लोग नीम करोली बाबा के प्रसिद्ध स्थानों और आश्रमों के बारे में जानना चाहते हैं. अगर आप भी बाबा के दर्शन की इच्छा रखते हैं, तो कैंची धाम के अलावा इन शहरों में स्थित आश्रम आपके लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं.